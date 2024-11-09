Евросоюз "дипломатическим давлением" хочет заставить северокорейцев не ехать в Россию

Глава евродипломатии заявил, что мир и безопасность по всему миру зависят от того, как пойдет война в Украине

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Евросоюз планирует усилить дипломатическое давление на Северную Корею из-за подтвержденного участия ее военных в войне на стороне России против Украины. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

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Боррель сказал, что во время визита в Сеул обсуждал необходимость дипломатического давления на страны Индо-Тихоокеанского региона, особенно на Северную Корею, из-за ее поддержки войны России. Он отметил, что целью является донести до КНДР опасность этого пути.

"И мы будем продолжать оказывать дипломатическое давление, чтобы попытаться избежать увеличения этого присутствия", – сказал он.

Также Боррель отметил, что готовится 15 пакет санкций против России, и необходимо усилить меры против обхода этих санкций. По его словам, ЕС отдает себе отчет, что нужно продолжать увеличивать поддержку Украины, а также указал на важность помощи в производстве вооружения непосредственно в Украине.

31 октября 2024 года президент Зеленский назвал "нулевой" реакцию союзников на войска КНДР в России и их участие в войне против Украины.

2 ноября в ГУР заявили, что Россия перебросила более 7000 солдат из КНДР в Курскую область.

4 ноября Европа и Южная Корея призвали КНДР вывести солдат из России и прекратить поставки вооружения для войны против Украины.

5 ноября министр обороны Умеров подтвердил первые боестолкновения ВСУ с солдатами из КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои".