Минобороны просит Европу ускорить поставки советского оружия на фоне участия КНДР в войне

В Минобороны напомнили, что во втором пункте Плана победы прописаны необходимые Украине виды вооружения

Сергей Боев (Фото: Минобороны)

Участие военных из Северной Кореи в войне России против Украины является эскалацией конфликта, союзники должны ускорить поставки оружия советского образца. Об этом заявил заместитель министра обороны Сергей Боев, выступая на заседании Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы.

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"Северокорейский военный персонал уже присутствует на территориях вблизи Украины. Важно быстро отреагировать. Надо сделать все возможное для разрыва этого опасного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Прежде всего это возможно благодаря поддержке Украины", – сказал он.

В оборонном ведомстве также отметили, что многие страны Юго-Восточной Европы имеют запасы советского оружия. Это не современные многофункциональные виды вооружения, однако их можно быстро интегрировать в Вооруженные Силы Украины.

"Мы призываем вас ускорить передачу этих систем из ваших резервов Украине. Они смогут оказать немедленный эффект на поле боя", – сказал замглавы Минобороны.

Боев также напомнил, что Украина разработала План победы, который президент Зеленский представил украинцам и союзникам. Второй пункт документа содержит четкий список вооружений для отражения наступления России.

27 августа Зеленский заявил, что Польша до сих пор не приняла решение о передаче Украине советских истребителей МиГ-29. Хотя соглашение о безопасности, которое предусматривало рассмотрение такого пункта, было подписано еще в июле.

29 октября президент Польши заявил, что не исключает передачи истребителей МиГ Украине, но при условии, что Запад предоставит стране альтернативные самолеты для защиты.

7 ноября министр обороны Польши заявил, что передача МиГ-29 не планируется, поскольку эти истребители патрулируют сейчас польское небо.