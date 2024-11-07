Минобороны просит Европу ускорить поставки советского оружия на фоне участия КНДР в войне
Участие военных из Северной Кореи в войне России против Украины является эскалацией конфликта, союзники должны ускорить поставки оружия советского образца. Об этом заявил заместитель министра обороны Сергей Боев, выступая на заседании Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы.
"Северокорейский военный персонал уже присутствует на территориях вблизи Украины. Важно быстро отреагировать. Надо сделать все возможное для разрыва этого опасного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Прежде всего это возможно благодаря поддержке Украины", – сказал он.
В оборонном ведомстве также отметили, что многие страны Юго-Восточной Европы имеют запасы советского оружия. Это не современные многофункциональные виды вооружения, однако их можно быстро интегрировать в Вооруженные Силы Украины.
"Мы призываем вас ускорить передачу этих систем из ваших резервов Украине. Они смогут оказать немедленный эффект на поле боя", – сказал замглавы Минобороны.
Боев также напомнил, что Украина разработала План победы, который президент Зеленский представил украинцам и союзникам. Второй пункт документа содержит четкий список вооружений для отражения наступления России.
- 27 августа Зеленский заявил, что Польша до сих пор не приняла решение о передаче Украине советских истребителей МиГ-29. Хотя соглашение о безопасности, которое предусматривало рассмотрение такого пункта, было подписано еще в июле.
- 29 октября президент Польши заявил, что не исключает передачи истребителей МиГ Украине, но при условии, что Запад предоставит стране альтернативные самолеты для защиты.
- 7 ноября министр обороны Польши заявил, что передача МиГ-29 не планируется, поскольку эти истребители патрулируют сейчас польское небо.