Министр обороны Польши – об обещанных Украине МиГ-29: Они патрулируют польское небо
Польша не планирует передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку они используются для защиты воздушного пространства Польши. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio ZET, комментируя запрос Украины относительно передачи этих самолетов.
"Они служат польским пилотам для усовершенствования навыков и своих квалификаций, чтобы они были готовы защищать родину. Я не могу сказать, что согласен на передачу самолетов, которые используются для защиты Польши и патрулирования польского неба", – сказал он.
В конце октября президент Владимир Зеленский заявил, что Польша не передала Украине самолеты МиГ, хотя он и договаривался с НАТО о полицейской миссии, которая должна была компенсировать передачу судов для польской стороны. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя это, заявил, что "Варшава сделала для Киева больше, чем любая другая страна".
- Соглашение о безопасности, подписанное 8 июля между Украиной и Польшей, предусматривает, что Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи истребителей МиГ-29 (по меньшей мере 14 самолетов).
- 27 августа Зеленский заявил, что Польша пока не приняла окончательное решение о передаче Украине истребителей МиГ-29.
- 29 октября Дуда заявил, что Польша не исключает передачи истребителей МиГ Украине, но при условии, что Запад предоставит стране альтернативные самолеты для защиты.