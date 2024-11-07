Министр обороны Польши – об обещанных Украине МиГ-29: Они патрулируют польское небо

"Я не могу сказать, что согласен на передачу самолетов, которые используются для защиты Польши и патрулирования нашего неба", – сказал Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: ЕРА / ALBERT ZAWADA)

Польша не планирует передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку они используются для защиты воздушного пространства Польши. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio ZET, комментируя запрос Украины относительно передачи этих самолетов.

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"Они служат польским пилотам для усовершенствования навыков и своих квалификаций, чтобы они были готовы защищать родину. Я не могу сказать, что согласен на передачу самолетов, которые используются для защиты Польши и патрулирования польского неба", – сказал он.

В конце октября президент Владимир Зеленский заявил, что Польша не передала Украине самолеты МиГ, хотя он и договаривался с НАТО о полицейской миссии, которая должна была компенсировать передачу судов для польской стороны. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя это, заявил, что "Варшава сделала для Киева больше, чем любая другая страна".

Соглашение о безопасности, подписанное 8 июля между Украиной и Польшей, предусматривает, что Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи истребителей МиГ-29 (по меньшей мере 14 самолетов).

27 августа Зеленский заявил, что Польша пока не приняла окончательное решение о передаче Украине истребителей МиГ-29.

29 октября Дуда заявил, что Польша не исключает передачи истребителей МиГ Украине, но при условии, что Запад предоставит стране альтернативные самолеты для защиты.