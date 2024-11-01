Сикорский ответил Зеленскому о МиГ-29: Мы сделали больше, чем любая другая страна

Радослав Сикорский отметил, что Польша — прифронтовая страна и ей тоже угрожает РФ

Радослав Сикорский (Фото: Pawel Supernak / EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Варшава сделала для Киева больше, чем любая другая страна. Так глава польского МИД прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что Польша не выполнила обещание передать Украине свои истребители МиГ-29, передает Polsat News.

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Сикорский указал на объемы оказанной его страной помощи, а также на тот факт, что Россия угрожает и Польше. Он признал, что Украина находится в сложной ситуации, но в то же время напомнил об усилиях, приложенных для поддержки Киева в начале полномасштабного вторжения РФ.

"Среди стран, которые помогают Украине, если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении валового внутреннего продукта, чем любая другая страна", – заявил глава дипломатии Польши.

Сикорский подчеркнул, что за восточной границей стоят "почти 300 наших танков, много тяжелой техники, а также самолеты".

"Мы пытаемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам тоже угрожает Россия, и не все возможно", – добавил он.