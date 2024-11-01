Сикорский ответил Зеленскому о МиГ-29: Мы сделали больше, чем любая другая страна
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Варшава сделала для Киева больше, чем любая другая страна. Так глава польского МИД прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что Польша не выполнила обещание передать Украине свои истребители МиГ-29, передает Polsat News.
Сикорский указал на объемы оказанной его страной помощи, а также на тот факт, что Россия угрожает и Польше. Он признал, что Украина находится в сложной ситуации, но в то же время напомнил об усилиях, приложенных для поддержки Киева в начале полномасштабного вторжения РФ.
"Среди стран, которые помогают Украине, если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении валового внутреннего продукта, чем любая другая страна", – заявил глава дипломатии Польши.
Сикорский подчеркнул, что за восточной границей стоят "почти 300 наших танков, много тяжелой техники, а также самолеты".
"Мы пытаемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам тоже угрожает Россия, и не все возможно", – добавил он.
- Соглашение о безопасности, подписанное 8 июля между Украиной и Польшей, предусматривает, что Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи истребителей МиГ-29 (по меньшей мере 14 самолетов).
- 27 августа Зеленский заявил, что Польша пока не приняла окончательное решение о передаче Украине истребителей МиГ-29.
- 29 октября Дуда заявил, что Польша не исключает передачи истребителей МиГ Украине, но при условии, что Запад предоставит стране альтернативные самолеты для защиты.