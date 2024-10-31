Зеленский: Польша не отдала Украине МиГи, хотя и была договоренность с НАТО

Президент заявил, что просил поляков защитить хотя бы Стрыйское газохранилище от российских атак

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Польша не передала Украине самолеты МиГ, хотя он и договаривался с НАТО о полицейской миссии, которая должна была компенсировать передачу судов для польской стороны. Об этом глава государства рассказал во время встречи с руководителями территориальных общин Закарпатской области.

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По словам Зеленского, Украина постоянно просила Польшу сбивать ракеты, идущие в ее направлении.

Он напомнил, что на западе Украины находится газохранилище в Стрые, от которого зависит жизнь страны, особенно в зимний период, и украинская сторона просила Польшу оградить хотя бы этот объект.

"Защитите просто Стрый – нет у нас соответствующего количества систем, чтобы защитить газохранилище. Бог дал глубокое газохранилище, которое своей глубиной защищено. Не полностью, но защищено. Что поляки? Сбивают? Нет", – добавил президент.

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В Польше на эту идею ответили, что готовы сбивать российские цели, если НАТО поддержит их в этом решении, отметил глава государства.

Тогда, заявил Зеленский, он договорился с тогдашним генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, что Польша получит полицейскую миссию НАТО, которая и заменит переданные Украине самолеты (в частности, такая миссия есть у стран Балтии, у которых нет собственной авиации).

"Мы договорились об этом, и что после этого? Передала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", – сообщил украинский лидер.

Также он признал, что и другие страны не объединились вокруг Польши по поводу идеи сбивания российских целей.

Накануне, 29 октября, польский президент Анджей Дуда заявил, что его страна не исключает передачи истребителей МиГ Украине, но при условии, что Запад предоставит стране альтернативные самолеты для защиты.