Сікорський відповів Зеленському щодо МіГ-29: Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна

Радослав Сікорський зазначив, що Польща — прифронтова країна і їй теж загрожує РФ

Радослав Сікорський (Фото: Pawel Supernak / EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Варшава зробила для Києва більше, ніж будь-яка інша країна. Так очільник польського МЗС прокоментував заяву президента Володимира Зеленського стосовно того, що Польща не виконала обіцянку передати Україні свої винищувачі МіГ-29, передає Polsat News.

Сікорський вказав на обсяги наданої його країною допомоги, а також на той факт, що Росія загрожує й Польщі. Він визнав, що Україна перебуває у складній ситуації, але водночас нагадав про зусилля, докладені для підтримки Києва на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше у співвідношенні до валового внутрішнього продукту, ніж будь-яка інша країна", – заявив глава дипломатії Польщі.

Сікорський наголосив, що за східним кордоном стоять "майже 300 наших танків, багато важкої техніки, також літаки".

"Ми намагаємося допомогти, але ми також є прифронтовою країною. Нам теж загрожує Росія, і не все можливо", – додав він.