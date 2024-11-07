Міністр оборони Польщі – про обіцяні Україні МіГ-29: Вони патрулюють польське небо

"Я не можу сказати, що згоден на передання літаків, які використовуються для захисту Польщі та патрулювання польського неба", – сказав Косіняк-Камиш

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: ЕРА / ALBERT ZAWADA)

Польща не планує передавати Україні винищувачі МіГ-29, оскільки вони використовуються для захисту повітряного простору Польщі. Про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш в ефірі Radio ZET, коментуючи запит України щодо передання цих літаків.

"Вони служать польським пілотам для вдосконалення навичок і своїх кваліфікацій, щоб вони були готові захищати батьківщину. Я не можу сказати, що згоден на передання літаків, які використовуються для захисту Польщі та патрулювання польського неба", – сказав він.

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Польща не передала Україні літаки МіГ, хоча він і домовлявся з НАТО про поліцейську місію, яка мала компенсувати передання суден для польської сторони. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи це, заявив, що "Варшава зробила для Києва більше, ніж будь-яка інша країна".

Безпекова угода, підписана 8 липня між Україною та Польщею, передбачає, що Варшава розгляне можливість передання Києву не менше як однієї додаткової ескадрильї винищувачів МіГ-29 (щонайменше 14 літаків).

27 серпня Зеленський заявив, що Польща поки не ухвалила остаточного рішення щодо передання Україні винищувачів МіГ-29.

29 жовтня Дуда заявив, що Польща не виключає передання винищувачів МіГ Україні, але за умови, що Захід надасть країні альтернативні літаки для захисту.