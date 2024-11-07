Міноборони закликає Європу пришвидшити постачання радянської зброї на тлі участі КНДР у війні

У Міноборони нагадали, що в другому пункті Плану перемоги прописані необхідні Україні види озброєння

Сергій Боєв (Фото: Міноборони)

Участь військових з Північної Кореї у війні Росії проти України є ескалацією конфлікту, союзники мають пришвидшити постачання зброї радянського зразка. Про це заявив заступник міністра оборони Сергій Боєв під час виступу на засіданні Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи.

"Північнокорейський військовий персонал уже присутній на територіях поблизу України. Важливо швидко відреагувати. Треба зробити все можливе для розриву цієї небезпечної співпраці між Москвою та Пхеньяном. Передусім це можливо завдяки підтримці України", – сказав він.

В оборонному відомстві також зазначили, що багато країн Південно-Східної Європи мають запаси радянської зброї. Це не сучасні багатофункціональні види озброєння, однак вони можуть бути швидко інтегровані в Збройні Сили України.

"Ми закликаємо вас прискорити передачу цих систем із ваших резервів Україні. Вони зможуть надати негайний ефект на полі бою", – сказав заступник голови Міноборони.

Боєв також нагадав, що Україна розробила План перемоги, який президент Володимир Зеленський представив українцям та союзникам. Другий пункт документа містить чіткий перелік озброєнь для відбиття наступу Росії.

27 серпня Зеленський заявив, що Польща досі не ухвалила рішення щодо передання Україні радянських винищувачів МіГ-29. Хоча безпекова угода, яка передбачала розглядання такого пункту, була підписана ще у липні.

29 жовтня президент Польщі заявив, що не виключає передання винищувачів МіГ Україні, але за умови, що Захід надасть країні альтернативні літаки для захисту.

7 листопада міністр оборони Польщі заявив, що передання МіГ-29 не планується, оскільки ці винищувачі патрулюють польське небо зараз.