Поки у Росії розгортають війська КНДР, Боррель просить Сеул посилити підтримку України
Кім Йон Хьон та Жозеп Боррель (Фото: Х)

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, перебуваючи з візитом у Південній Кореї, закликав Сеул наростити підтримку України на тлі розгортання у Росії північнокорейських військ. Про це він написав у X.

"Агресія Росії проти України є екзистенційною загрозою. Республіка Корея найкраще це розуміє. Ми єдині в нашій підтримці України. Я закликав їх посилити цю підтримку", – йдеться у дописі.

Боррель прибув до Південної Кореї після візиту до Японії й відвідав добре укріплену демілітаризовану зону, що розділяє дві Кореї.

Під час зустрічі з міністром оборони Південної Кореї Кім Йон Хьонем він обговорив питання, пов’язані з Північною Кореєю, а також інші спільні виклики у сфері безпеки.

  • 2 листопада 2024 року в ГУР заявили, що Росія перекинула понад 7000 солдатів з КНДР у Курську область.
  • 4 листопада керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко повідомив, що солдати КНДР, яких відправили до Курської області, вже потрапили під перший обстріл.
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