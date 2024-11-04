Поки у Росії розгортають війська КНДР, Боррель просить Сеул посилити підтримку України
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, перебуваючи з візитом у Південній Кореї, закликав Сеул наростити підтримку України на тлі розгортання у Росії північнокорейських військ. Про це він написав у X.
"Агресія Росії проти України є екзистенційною загрозою. Республіка Корея найкраще це розуміє. Ми єдині в нашій підтримці України. Я закликав їх посилити цю підтримку", – йдеться у дописі.
Боррель прибув до Південної Кореї після візиту до Японії й відвідав добре укріплену демілітаризовану зону, що розділяє дві Кореї.
Під час зустрічі з міністром оборони Південної Кореї Кім Йон Хьонем він обговорив питання, пов’язані з Північною Кореєю, а також інші спільні виклики у сфері безпеки.
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