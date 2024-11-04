Пока в России разворачивают войска КНДР, Боррель просит Сеул усилить поддержку Украины
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, находясь с визитом в Южной Корее, призвал Сеул нарастить поддержку Украины на фоне развертывания в России северокорейских войск. Об этом он написал в X.
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"Агрессия России против Украины является экзистенциальной угрозой. Республика Корея лучше всего это понимает. Мы едины в нашей поддержке Украины. Я призвал их усилить эту поддержку", – говорится в сообщении.
Боррель прибыл в Южную Корею после визита в Японию и посетил хорошо укрепленную демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.
В ходе встречи с министром обороны Южной Кореи Ким Йон Хенем он обсудил вопросы, связанные с Северной Кореей, а также другие общие вызовы в области безопасности.
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- 4 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил, что солдаты КНДР, которых отправили в Курскую область, уже попали под первый обстрел.