Украина усиливает ИПСО против военных КНДР, может помочь Южная Корея – Голос Америки
Пока солдаты из КНДР готовятся присоединиться к россиянам в войне против Украины, Киев ужесточает информационно-психологическую кампанию против северокорейских военных. Об этом со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника сообщил Голос Америки.
По данным СМИ, эти усилия Украины может поддержать группа южнокорейских военных наблюдателей, которых, как сообщил министр обороны Ким Йон Хен , государство направит в Украину для наблюдения и анализа войск КНДР на поле боя.
На прошлой неделе проект украинской военной разведки "Хочу жить" выпустил обращения на корейском языке, в которых призвал северокорейских солдат сдаваться – отмечается, что они не должны "бессмысленно умирать на чужой земле", а им предлагается еда, убежище и медицинские услуги.
В будущем будут опубликованы "дополнительные видео с участием северокорейцев", анонсировал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Цель российской армии – "деоккупация", как они это называют, Суджи, и северокорейцев будут применять в реальных боях. Будут сначала обучать современной войне, а затем, применять в боях параллельно. Вот поэтому из Курской области также будут доказательства их участия в войне", – заявил чиновник.
Он отметил, что Центр вовлечен в идентификацию солдат КНДР и подразделений, к которым их присоединяют.
- По данным ЦПД, в Курской области РФ находится 3000 северокорейских военных – их будут постепенно вводить в боевые действия в составе различных подразделений российской армии.
- Президент Зеленский 29 октября сообщил, что провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем. Украинский лидер предоставил главе Кореи свежие данные о перебрасывании 3000 северокорейских военных на российские полигоны "в непосредственной близости к зоне боевых действий". Ожидается, что их количество увеличится до 12 000.
- Представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что относительно небольшое количество северокорейских военных уже находится в Курской области России, несколько тысяч также прибыли ближе к Украине.