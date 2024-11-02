Украина усиливает ИПСО против военных КНДР, может помочь Южная Корея – Голос Америки

В будущем будут опубликованы "дополнительные видео с участием северокорейцев", анонсировали в Центре при СНБО

Ким Чен Ын и солдаты КНДР (Иллюстративное фото: EPA)

Пока солдаты из КНДР готовятся присоединиться к россиянам в войне против Украины, Киев ужесточает информационно-психологическую кампанию против северокорейских военных. Об этом со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника сообщил Голос Америки.

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По данным СМИ, эти усилия Украины может поддержать группа южнокорейских военных наблюдателей, которых, как сообщил министр обороны Ким Йон Хен , государство направит в Украину для наблюдения и анализа войск КНДР на поле боя.

На прошлой неделе проект украинской военной разведки "Хочу жить" выпустил обращения на корейском языке, в которых призвал северокорейских солдат сдаваться – отмечается, что они не должны "бессмысленно умирать на чужой земле", а им предлагается еда, убежище и медицинские услуги.

В будущем будут опубликованы "дополнительные видео с участием северокорейцев", анонсировал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Цель российской армии – "деоккупация", как они это называют, Суджи, и северокорейцев будут применять в реальных боях. Будут сначала обучать современной войне, а затем, применять в боях параллельно. Вот поэтому из Курской области также будут доказательства их участия в войне", – заявил чиновник.

Он отметил, что Центр вовлечен в идентификацию солдат КНДР и подразделений, к которым их присоединяют.