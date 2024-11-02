Україна посилює ІПСО проти військових КНДР, може допомогти Південна Корея – Голос Америки

У майбутньому будуть опубліковані "додаткові відео за участю північнокорейців", анонсували у Центрі при РНБО

Кім Чен Ин та солдати КНДР (Ілюстративне фото: EPA)

Поки солдати з КНДР готуються приєднатися до росіян у війні проти України, Київ посилює інформаційно-психологічну кампанію проти північнокорейських військових. Про це з посиланням на анонімного високопоставленого українського посадовця повідомив Голос Америки.

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За даними ЗМІ, ці зусилля України може підтримати група південнокорейських військових спостерігачів, яких, як повідомив міністр оборони Кім Йон Хен, держава скерує до України для спостереження та аналізу військ КНДР на полі бою.

Минулого тижня проєкт української військової розвідки "Хочу жити" випустив звернення корейською мовою, у яких закликав північнокорейських солдатів здаватися – зазначається, що вони не мають "безглуздо вмирати на чужій землі", а натомість їм пропонується їжа, притулок та медичні послуги.

У майбутньому будуть опубліковані "додаткові відео за участю північнокорейців", анонсував керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Мета російської армії – "деокупація", як вони це називають, Суджі, і північнокорейців будуть застосовувати в реальних боях. Будуть спочатку навчати сучасної війни, а потім, застосовувати в боях паралельно. От тому з Курщини також будуть докази їхньої участі у війні", – заявив посадовець.

Він зауважив, що Центр залучено до ідентифікації солдатів КНДР та підрозділів, до яких їх доєднують.