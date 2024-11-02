Україна посилює ІПСО проти військових КНДР, може допомогти Південна Корея – Голос Америки
Поки солдати з КНДР готуються приєднатися до росіян у війні проти України, Київ посилює інформаційно-психологічну кампанію проти північнокорейських військових. Про це з посиланням на анонімного високопоставленого українського посадовця повідомив Голос Америки.
За даними ЗМІ, ці зусилля України може підтримати група південнокорейських військових спостерігачів, яких, як повідомив міністр оборони Кім Йон Хен, держава скерує до України для спостереження та аналізу військ КНДР на полі бою.
Минулого тижня проєкт української військової розвідки "Хочу жити" випустив звернення корейською мовою, у яких закликав північнокорейських солдатів здаватися – зазначається, що вони не мають "безглуздо вмирати на чужій землі", а натомість їм пропонується їжа, притулок та медичні послуги.
У майбутньому будуть опубліковані "додаткові відео за участю північнокорейців", анонсував керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
"Мета російської армії – "деокупація", як вони це називають, Суджі, і північнокорейців будуть застосовувати в реальних боях. Будуть спочатку навчати сучасної війни, а потім, застосовувати в боях паралельно. От тому з Курщини також будуть докази їхньої участі у війні", – заявив посадовець.
Він зауважив, що Центр залучено до ідентифікації солдатів КНДР та підрозділів, до яких їх доєднують.
- За даними ЦПД, у Курській області РФ перебуває 3000 північнокорейських військових – їх поступово вводитимуть у бойові дії у складі різних підрозділів російської армії.
- Президент Зеленський 29 жовтня повідомив, що провів телефонну розмову з південнокорейським колегою Юн Сок Йолем. Український лідер надав очільнику Кореї свіжі дані про перекидання 3000 північнокорейських військових на російські полігони "в безпосередній близькості до зони бойових дій". Очікується, що їхня кількість збільшиться до 12 000.
- Речник Пентагону Пет Райдер підтвердив, що відносно невелика кількість північнокорейських військових уже перебуває у Курській області Росії, декілька тисяч також прибули ближче до України.