"Безвідповідальна провокація". Україна відреагувала на запуск міжконтинентальної ракети КНДР

Нове випробування свідчить про просування ракетної програми Північної Кореї, зауважили в МЗС

Кім Чен Ин (Ілюстративне фото: EPA)

Україна закликала партнерів до "негайних дій задля рішучої протидії" режимам Росії та КНДР на тлі запуску Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети 31 жовтня. Відповідна заява з'явилася на сайті Міністерства закордонних справ.

Дипломатичне відомство "рішуче засудило" черговий запуск ракети КНДР: "Це ще одна безвідповідальна провокація, яка підриває мир і стабільність як на Корейському півострові, так і у світі в цілому".

МЗС зазначило, що Північна Корея продовжує свідомо дестабілізувати ситуацію, й нагадало, що її режим надсилає державі-агресору РФ не тільки артилерійські боєприпаси та балістичні ракети, але й військові підрозділи для війни.

Про просування ракетної програми Північної Кореї свідчить нове випробування озброєння, котре досягло максимально великої висоти, порівняно з попередніми запусками, зауважила українська сторона.

Відомство вважає, що на цьому тлі викликає "особливе занепокоєння" поглиблення військової співпраці Росії та КНДР, котре вимагає "негайної й рішучої відповіді світової спільноти".

Україна закликала партнерів до "негайних дій задля рішучої протидії" російському та північнокорейському режимам: від підвищення санкційного тиску на ці країни – і до максимального посилення спроможностей України у межах Плану перемоги президента Володимира Зеленського.

Раніше, 18 жовтня, очільник МЗС Андрій Сибіга звертався до партнерів із таким же закликом у відповідь на надсилання військових КНДР до Росії.