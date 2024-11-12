Борель: Европа должна рассмотреть сценарий увеличения поддержки Украины

Глава евродипломатии считает, что после победы Трампа в Европе не идет речь о новой архитектуре безопасности

Жозеп Боррель в Украине (Фото: x.com/JosepBorrellF)

Европа должна быть готова увеличить помощь Украине. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РАР.

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"Мы не можем сказать, что будем продолжать поддерживать Украину без договоренности о том, что это будет делаться вне зависимости от сценария. Мы должны рассмотреть такой сценарий, когда нам придется увеличить нашу поддержку", – сказал Боррель на встрече с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Глава европейской дипломатии считает, что крайне важно увеличить финансирование помощи для Украины в этот "решающий момент". По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета иностранных дел ЕС 18 ноября.

Он также отметил, что не может быть ситуации, когда "американцы действуют, а европейцы только реагируют".

Также Боррель прокомментировал новую архитектуру безопасности Европы после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По его словам, сейчас об этом не идет речи.

"Речь не идет о построении новой архитектуры безопасности, потому что, это заняло бы слишком много времени, которого у нас нет. Мы можем использовать то, что имеем – важно, чтобы эта система работала", – сказал он.

7 октября Жозеп Боррель сказал, что война в Украине закончится за 15 дней, если Европа перестанет помогать. Но победа будет на стороне России.

9 ноября глава евродипломатии заявил, что Евросоюз планирует усилить дипломатическое давление на Северную Корею из-за участия солдат в войне против Украины.

11 ноября Боррель сообщил, что ЕС уже передал Украине больше 980 000 снарядов для артиллерии из обещанного миллиона.