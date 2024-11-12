Борель: Европа должна рассмотреть сценарий увеличения поддержки Украины
Европа должна быть готова увеличить помощь Украине. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РАР.
"Мы не можем сказать, что будем продолжать поддерживать Украину без договоренности о том, что это будет делаться вне зависимости от сценария. Мы должны рассмотреть такой сценарий, когда нам придется увеличить нашу поддержку", – сказал Боррель на встрече с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
Глава европейской дипломатии считает, что крайне важно увеличить финансирование помощи для Украины в этот "решающий момент". По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета иностранных дел ЕС 18 ноября.
Он также отметил, что не может быть ситуации, когда "американцы действуют, а европейцы только реагируют".
Также Боррель прокомментировал новую архитектуру безопасности Европы после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По его словам, сейчас об этом не идет речи.
"Речь не идет о построении новой архитектуры безопасности, потому что, это заняло бы слишком много времени, которого у нас нет. Мы можем использовать то, что имеем – важно, чтобы эта система работала", – сказал он.
- 7 октября Жозеп Боррель сказал, что война в Украине закончится за 15 дней, если Европа перестанет помогать. Но победа будет на стороне России.
- 9 ноября глава евродипломатии заявил, что Евросоюз планирует усилить дипломатическое давление на Северную Корею из-за участия солдат в войне против Украины.
- 11 ноября Боррель сообщил, что ЕС уже передал Украине больше 980 000 снарядов для артиллерии из обещанного миллиона.