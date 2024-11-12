Верховный дипломат Евросоюза Каллас: Китай изменился и должен заплатить за помощь России
Новоизбранная верховная представительница Евросоюза по внешней политике Кая Каллас заявила, что политика Китая "сильно изменилась", и теперь Пекин "должен заплатить цену" за помощь России в ее войне против Украины. Ее цитирует Devdiscourse.
По словам Каллас, политика Китая изменилась "за последние годы", и теперь это "конкурент и системный противник" ЕС. Она подчеркнула, что европейским странам следует снизить уровень взаимодействия с Пекином.
"Без поддержки Китая Россия не сможет продолжать конфликт в Украине, поэтому Китай также должен почувствовать рост цен своей политики", – заявила новая глава евродипломатии.
Также Каллас отметила, что европейским союзникам следует продолжать поддержку Украины "столько, сколько потребуется", и "и с таким количеством военной, финансовой и гуманитарной помощи, которая будет необходима".
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