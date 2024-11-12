Китая изменилась "за последние годы", и теперь это "конкурент и системный противник" ЕС, заявила Кая Каллас

Кайя Каллас (Фото: ЕРА/JOHN THYS)

Новоизбранная верховная представительница Евросоюза по внешней политике Кая Каллас заявила, что политика Китая "сильно изменилась", и теперь Пекин "должен заплатить цену" за помощь России в ее войне против Украины. Ее цитирует Devdiscourse.

По словам Каллас, политика Китая изменилась "за последние годы", и теперь это "конкурент и системный противник" ЕС. Она подчеркнула, что европейским странам следует снизить уровень взаимодействия с Пекином.

"Без поддержки Китая Россия не сможет продолжать конфликт в Украине, поэтому Китай также должен почувствовать рост цен своей политики", – заявила новая глава евродипломатии.

Также Каллас отметила, что европейским союзникам следует продолжать поддержку Украины "столько, сколько потребуется", и "и с таким количеством военной, финансовой и гуманитарной помощи, которая будет необходима".

СПРАВКА Кая Каллас сейчас занимает должность верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. Она заменила Кая Каллас сейчас занимает должность верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. Она заменила Жозепа Борреля в июле 2024 года после своей отставки с должности премьера Эстонии. Ее кандидатура была одобрена Советом ЕС, и сейчас она возглавляет европейскую дипломатию, отвечая за внешнюю политику блока.