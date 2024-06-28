Фон дер Ляйен, Каллас и Кошта. Евросовет определился с кандидатами на топ-должности в ЕС

За кандидатуры должностных лиц теперь должен проголосовать Европарламент

Флаг Евросоюза (Фото: ЕРА)

Европейский совет официально определился с кандидатами на ведущие посты в Евросоюзе на следующие пять лет. В частности, заменить главу евродипломатии Жозепа Борреля может премьер Эстонии Кая Каллас, сообщает президент Европейского совета Шарль Мишель.

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На пост президента Еврокомиссии утвердили кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен. Таким образом, это может быть ее второй срок.

Фото: Шарль Мишель/Х

Бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошту предлагают назначить президентом Европейского совета вместо Мишеля.

Фото: Шарль Мишель/Х

Стать преемницей Борреля может Каллас.

Фото: Шарль Мишель/Х

За кандидатуры Каллас и фон дер Ляйен должен также проголосовать Европарламент. Кошта был выбран автоматически своими предшественниками, он вступит в должность 1 декабря.

Фон дер Ляйен недавно подтвердила, что премьер Италии Джорджа Мелони выступала против ее переизбрания на пост президента Еврокомиссии. Также итальянская чиновница заявляла, что против кандидатуры Кошты.

Мелони, в частности, осталась недовольна тем, что ее не привлекли к переговорам, несмотря на то, что ее политическая группа в Европарламенте является третьей по численности.

Кроме того, против кандидатуры фон дер Ляйен выступил премьер Венгрии Виктор Орбан, назвав соглашение трех политических групп в Европарламенте – Европейская народная партия, Прогрессивный альянс социалистов и демократов и либералы – "коалицией лжи и обмана".

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