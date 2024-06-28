Фон дер Ляєн, Каллас та Кошта. Єврорада визначилася з кандидатами на топпосади в Євросоюз

За кандидатури посадовців тепер має проголосувати Європарламент

Прапор Євросоюзу (Фото: ЕРА)

Європейська рада офіційно визначилася з кандидатами на провідні посади у Євросоюзі на наступні п'ять років. Зокрема, замінити голову євродипломатії Жозепа Борреля може естонська прем'єрка Кая Каллас, повідомляє президент Європейської ради Шарль Мішель.

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На посаду президента Єврокомісії затвердили кандидатуру Урсули фон дер Ляєн. Таким чином це може бути її другий термін.

Фото: Шарль Мішель/Х

Колишнього прем’єр-міністра Португалії Антоніу Кошту пропонують призначити президентом Європейської ради замість Мішеля.

Фото: Шарль Мішель/Х

Стати наступницею Борреля може Каллас.

Фото: Шарль Мішель/Х

За кандидатури Каллас та фон дер Ляєн має також проголосувати Європарламент. Кошта був обраний автоматично своїми попередниками, він вступить на посаду 1 грудня.

Фон дер Ляєн нещодавно підтвердила, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні виступала проти її переобрання на посаду президентки Єврокомісії. Також італійська посадовиця заявляла, що проти кандидатури Кошти.

Мелоні, зокрема, залишилася незадоволеною тим, що її не залучили до переговорів, попри те, що її політична група в Європарламенті є третьою за чисельністю.

Крім того, проти кандидатури фон дер Ляєн виступив прем'єр Угорщини Віктор Орбан, назвавши угоду трьох політичних груп в Європарламенті — Європейська народна партія, Прогресивний альянс соціалістів і демократів та ліберали — "коаліцією брехні та обману".

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