Фон дер Ляєн, Каллас та Кошта. Єврорада визначилася з кандидатами на топпосади в Євросоюз
Прапор Євросоюзу (Фото: ЕРА)

Європейська рада офіційно визначилася з кандидатами на провідні посади у Євросоюзі на наступні п'ять років. Зокрема, замінити голову євродипломатії Жозепа Борреля може естонська прем'єрка Кая Калласповідомляє президент Європейської ради Шарль Мішель.

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На посаду президента Єврокомісії затвердили кандидатуру Урсули фон дер Ляєн. Таким чином це може бути її другий термін.

Фото: Шарль Мішель/Х
Фото: Шарль Мішель/Х

Колишнього прем’єр-міністра Португалії Антоніу Кошту пропонують призначити президентом Європейської ради замість Мішеля.

Фото: Шарль Мішель/Х
Фото: Шарль Мішель/Х

Стати наступницею Борреля може Каллас.

Фото: Шарль Мішель/Х
Фото: Шарль Мішель/Х

За кандидатури Каллас та фон дер Ляєн має також проголосувати Європарламент. Кошта був обраний автоматично своїми попередниками, він вступить на посаду 1 грудня.

  • Фон дер Ляєн нещодавно підтвердила, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні виступала проти її переобрання на посаду президентки Єврокомісії. Також італійська посадовиця заявляла, що проти кандидатури Кошти.
  • Мелоні, зокрема, залишилася незадоволеною тим, що її не залучили до переговорів, попри те, що її політична група в Європарламенті є третьою за чисельністю.
  • Крім того, проти кандидатури фон дер Ляєн виступив прем'єр Угорщини Віктор Орбан, назвавши угоду трьох політичних груп в Європарламенті — Європейська народна партія, Прогресивний альянс соціалістів і демократів та ліберали — "коаліцією брехні та обману".

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