Фіцо у Пекіні похвалив китайський "мирний план" та звинуватив Євросоюз в "ескалації війни"
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, перебуваючи з візитом у Китаї, зробив кілька антизахідних заяв. Зокрема, він відзначив китайсько-бразильський "мирний план" та розкритикував Захід за те, що той нібито цілеспрямовано продовжує російсько-українську війну. Його цитує RTVS.
Фіцо висловив думку, що Євросоюз нібито "продовжує військову риторику".
"Саме західні політики у квітні 2022 року, незабаром після початку конфлікту, зробили все, щоб не підписати реалістично підготовлені мирні угоди, а мирний план Зеленського припав пилом як нереалістичний, і замість його нової версії український президент представляє план перемоги", – заявив він.
Водночас глава словацького уряду привітав китайсько-бразильську мирну ініціативу. Після переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном він заявив, що вони обидва поділяють думку про "неможливість негайного припинення бойових дій, поки Україна продовжує отримувати військову і фінансову підтримку Заходу для продовження війни".
- 4 жовтня 2024 року Фіцо заявив, що хоче налагодити відносини з Росією після закінчення війни.
- 6 жовтня він сказав, що блокуватиме вступ України в НАТО доти, доки буде на посаді.
- 7 жовтня прем'єр Словаччини заявив, що полетить до Москви у 2025 році, та закликав світових лідерів "не страждати русофобією".
- 8 жовтня Роберт Фіцо на заклик союзників дозволити Україні далекобійні удари по Росії відповів, що потрібно завдати такого удару по Брюсселю.
- 14 жовтня словацький депутат приїхав до Москви, щоб "перепросити за русофобію" Заходу і подякувати за "свободу від фашизму".