Фіцо у Пекіні похвалив китайський "мирний план" та звинуватив Євросоюз в "ескалації війни"

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА/ZUZANA GOGOVA)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, перебуваючи з візитом у Китаї, зробив кілька антизахідних заяв. Зокрема, він відзначив китайсько-бразильський "мирний план" та розкритикував Захід за те, що той нібито цілеспрямовано продовжує російсько-українську війну. Його цитує RTVS.

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Фіцо висловив думку, що Євросоюз нібито "продовжує військову риторику".

"Саме західні політики у квітні 2022 року, незабаром після початку конфлікту, зробили все, щоб не підписати реалістично підготовлені мирні угоди, а мирний план Зеленського припав пилом як нереалістичний, і замість його нової версії український президент представляє план перемоги", – заявив він.

Водночас глава словацького уряду привітав китайсько-бразильську мирну ініціативу. Після переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном він заявив, що вони обидва поділяють думку про "неможливість негайного припинення бойових дій, поки Україна продовжує отримувати військову і фінансову підтримку Заходу для продовження війни".