Фицо в Пекине похвалил китайский мирный план и обвинил Евросоюз в "эскалации войны"
Премьер Словакии Роберт Фицо, находясь с визитом в Китае, сделал несколько антизападных заявлений. В частности, он отметил китайско-бразильский "мирный план" и раскритиковал Запад за то, что тот якобы целенаправленно продолжает российско-украинскую войну. Его цитирует RTVS.
Фицо выразил мнение, что Евросоюз якобы "продолжает военную риторику".
"Именно западные политики в апреле 2022 года, вскоре после начала конфликта, сделали все, чтобы не подписать реалистически подготовленные мирные соглашения, а мирный план Зеленского пылился как нереалистичный, и вместо его новой версии украинский президент представляет план победы", – заявил он.
В то же время глава словацкого правительства поприветствовал китайско-бразильскую мирную инициативу. После переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином он заявил, что оба разделяют мнение о "невозможности немедленного прекращения боевых действий, пока Украина продолжает получать военную и финансовую поддержку Запада для продолжения войны".
- 4 октября 2024 года Фицо заявил, что хочет наладить отношения с Россией после окончания войны.
- 6 октября он сказал, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет в должности.
- 7 октября премьер Словакии заявил, что полетит в Москву в 2025 году и призвал мировых лидеров "не страдать русофобией".
- 8 октября Роберт Фицо на призыв союзников разрешить Украине дальнобойные удары по России ответил, что нужно нанести такой удар по Брюсселю.
- 14 октября словацкий депутат приехал в Москву, чтобы "извиниться за русофобию" Запада и поблагодарить за "свободу от фашизма".