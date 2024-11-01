Фицо в Пекине похвалил китайский мирный план и обвинил Евросоюз в "эскалации войны"

Роберт Фицо (Фото: ЕРА/ZUZANA GOGOVA)

Премьер Словакии Роберт Фицо, находясь с визитом в Китае, сделал несколько антизападных заявлений. В частности, он отметил китайско-бразильский "мирный план" и раскритиковал Запад за то, что тот якобы целенаправленно продолжает российско-украинскую войну. Его цитирует RTVS.

Фицо выразил мнение, что Евросоюз якобы "продолжает военную риторику".

"Именно западные политики в апреле 2022 года, вскоре после начала конфликта, сделали все, чтобы не подписать реалистически подготовленные мирные соглашения, а мирный план Зеленского пылился как нереалистичный, и вместо его новой версии украинский президент представляет план победы", – заявил он.

В то же время глава словацкого правительства поприветствовал китайско-бразильскую мирную инициативу. После переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином он заявил, что оба разделяют мнение о "невозможности немедленного прекращения боевых действий, пока Украина продолжает получать военную и финансовую поддержку Запада для продолжения войны".