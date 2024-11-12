Россия и КНДР ратифицировали оборонный договор. Китай не осудил сотрудничество
Китай не осудил сотрудничество России и Северной Кореи, которые ратифицировали соответствующий оборонный договор. Об этом сказано в сообщении министерства иностранных дел Китая.
"КНДР и Россия — два независимых суверенных государства. Как развивать их двусторонние отношения — это их дело", – заявил представитель китайского МИД Линь Цзянь, комментируя двустороннее соглашение между странами.
Северная Корея ратифицировала оборонный договор с Россией, сообщило государственное телеграфное агентство Голос Кореи. Указы 11 ноября подписали руководитель страны Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин в России.
Среди прочего договор предусматривает немедленную военную или другую помощь в случае, если на одну из стран совершено вооруженное нападение.
Также КНДР и Россия договорились развивать отношения в сферах продовольственной и энергетической безопасности, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения, инвестиций, торго-экономической и научно-технической сферах.
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- 12 ноября верховный дипломат Евросоюза Каллас заявила, что Китай изменился и должен заплатить за помощь России.