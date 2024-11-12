Россия и КНДР ратифицировали оборонный договор. Китай не осудил сотрудничество

В МИД Китая заявили, что отношения России и Северной Кореи – это их дело

Представитель МИД Китая Линь Цзянь (Фото: fmprc.gov.cn)

Китай не осудил сотрудничество России и Северной Кореи, которые ратифицировали соответствующий оборонный договор. Об этом сказано в сообщении министерства иностранных дел Китая.

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"КНДР и Россия — два независимых суверенных государства. Как развивать их двусторонние отношения — это их дело", – заявил представитель китайского МИД Линь Цзянь, комментируя двустороннее соглашение между странами.

Северная Корея ратифицировала оборонный договор с Россией, сообщило государственное телеграфное агентство Голос Кореи. Указы 11 ноября подписали руководитель страны Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин в России.

Среди прочего договор предусматривает немедленную военную или другую помощь в случае, если на одну из стран совершено вооруженное нападение.

Также КНДР и Россия договорились развивать отношения в сферах продовольственной и энергетической безопасности, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения, инвестиций, торго-экономической и научно-технической сферах.