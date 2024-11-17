Bloomberg: Загалом КНДР може надати Росії 100 000 своїх військових – не одномоментно
Кім Чен Ин та солдати КНДР (Ілюстративне фото: EPA)

Північна Корея загалом може скерувати до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном та Москвою продовжить поглиблюватися, заявили співрозмовники агенції Bloomberg, знайомі з оцінками деяких країн Групи 20.

За словами джерел, це дані одного з декількох аналізів щодо розвитку партнерства між диктаторами Володимиром Путіним та Кім Чен Ином.

Водночас співбесідники акцентували: така допомога КНДР Росії не є неминучою, якщо ж вона і відбудеться, то, найімовірніше, відбуватиметься партіями з ротацією військ впродовж певного часу, а не одномоментно.

Офіційних підтверджень цим даним наразі немає.

Раніше посол України у Південній Кореї Дмитро Пономаренко заявив виданню Голос Америки, що за оцінками Києва до 15 000 північнокорейських солдатів, розгорнутих для ведення бойових дій у Курській області (і, можливо, на тимчасово окупованих територіях України) будуть ротуватися кожні декілька місяців.

  • 5 листопада міністр оборони Умєров підтвердив перші боєзіткнення ЗСУ із солдатами КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої".
  • 7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях у Курській області.
  • 16 листопада FT із посиланням на українську розвідку заявило, що Північна Корея передала Росії щонайменше 50 самохідних артилерійських установок та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню.
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