Bloomberg: Загалом КНДР може надати Росії 100 000 своїх військових – не одномоментно

За словами джерел, це дані одного з декількох аналізів щодо розвитку партнерства між диктаторами Путіним та Кімом

Кім Чен Ин та солдати КНДР (Ілюстративне фото: EPA)

Північна Корея загалом може скерувати до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном та Москвою продовжить поглиблюватися, заявили співрозмовники агенції Bloomberg, знайомі з оцінками деяких країн Групи 20.

За словами джерел, це дані одного з декількох аналізів щодо розвитку партнерства між диктаторами Володимиром Путіним та Кім Чен Ином.

Водночас співбесідники акцентували: така допомога КНДР Росії не є неминучою, якщо ж вона і відбудеться, то, найімовірніше, відбуватиметься партіями з ротацією військ впродовж певного часу, а не одномоментно.

Офіційних підтверджень цим даним наразі немає.

Раніше посол України у Південній Кореї Дмитро Пономаренко заявив виданню Голос Америки, що за оцінками Києва до 15 000 північнокорейських солдатів, розгорнутих для ведення бойових дій у Курській області (і, можливо, на тимчасово окупованих територіях України) будуть ротуватися кожні декілька місяців.

5 листопада міністр оборони Умєров підтвердив перші боєзіткнення ЗСУ із солдатами КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої".

7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях у Курській області.

16 листопада FT із посиланням на українську розвідку заявило, що Північна Корея передала Росії щонайменше 50 самохідних артилерійських установок та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню.