FT: Північна Корея передала Росії 50 САУ та 20 РСЗВ, їх раніше помітили у Красноярську

Йдеться про 170-мм САУ М-1989 Koksan. Крім того, Росія могла отримати РСЗВ моделі М-1991 — аналог радянського "Урагану"

САУ Koksan (Фото: Вікіпедія/Albert F. Hunt, U.S. Marine Corps)

Північна Корея передала Росії щонайменше 50 самохідних артилерійських установок та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню. Про це пише Financial Times, посилаючись на дані української розвідки.

Йдеться про 170-мм САУ М-1989 Koksan, які цього тижня помітили у Красноярську. Крім того, Росія могла отримати РСЗВ моделі М-1991 — аналог радянського "Урагану".

САУ M1989 Koksan у Красноярську (Фото: росЗМІ)

Північна Корея стверджує, що модернізувала ці установки, додавши "високоточні" ракети. Зброя здатна використовувати як звичайні, так і керовані снаряди. За даними FT, Пхеньян планує випробувати її в реальних боях.

Очікується, що цю техніку Росія застосує на Курському напрямку, де також зосереджено 12-тисячне угруповання північнокорейських військових.

ДОВІДКА M1989 Koksan — це 40-тонна північнокорейська САУ, яка створювалася для стратегічних ударів по віддалених цілях, зокрема столиці Південної Кореї. Вона є модернізованою версією установки М1978 і вже використовувалась у бою під час ірано-іракської війни. Сучасна версія здатна ефективно знищувати далекобійну артилерію, як-от PzH 2000 чи CAESAR. Її дальність та доступ до 170-мм боєприпасів становлять серйозну загрозу. M1989 Koksan — це 40-тонна північнокорейська САУ, яка створювалася для стратегічних ударів по віддалених цілях, зокрема столиці Південної Кореї. Вона є модернізованою версією установки М1978 і вже використовувалась у бою під час ірано-іракської війни. Сучасна версія здатна ефективно знищувати далекобійну артилерію, як-от PzH 2000 чи CAESAR. Її дальність та доступ до 170-мм боєприпасів становлять серйозну загрозу.