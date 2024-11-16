FT: Північна Корея передала Росії 50 САУ та 20 РСЗВ, їх раніше помітили у Красноярську
Північна Корея передала Росії щонайменше 50 самохідних артилерійських установок та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню. Про це пише Financial Times, посилаючись на дані української розвідки.
Йдеться про 170-мм САУ М-1989 Koksan, які цього тижня помітили у Красноярську. Крім того, Росія могла отримати РСЗВ моделі М-1991 — аналог радянського "Урагану".
Північна Корея стверджує, що модернізувала ці установки, додавши "високоточні" ракети. Зброя здатна використовувати як звичайні, так і керовані снаряди. За даними FT, Пхеньян планує випробувати її в реальних боях.
Очікується, що цю техніку Росія застосує на Курському напрямку, де також зосереджено 12-тисячне угруповання північнокорейських військових.
ДОВІДКАM1989 Koksan — це 40-тонна північнокорейська САУ, яка створювалася для стратегічних ударів по віддалених цілях, зокрема столиці Південної Кореї. Вона є модернізованою версією установки М1978 і вже використовувалась у бою під час ірано-іракської війни. Сучасна версія здатна ефективно знищувати далекобійну артилерію, як-от PzH 2000 чи CAESAR. Її дальність та доступ до 170-мм боєприпасів становлять серйозну загрозу.
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