FT: Северная Корея передала России 50 САУ и 20 РСЗО, их ранее заметили в Красноярске

Речь идет о 170-мм САУ М-1989 Koksan. Кроме того, Россия могла получить РСЗО модели М-1991 – аналог советского "Урагана"

САУ Koksan (Фото: Википедия/Albert F. Hunt, US Marine Corps)

Северная Корея передала России как минимум 50 самоходных артиллерийских установок и 20 модернизированных реактивных систем залпового огня. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на данные украинской разведки.

Речь идет о 170-мм САУ М-1989 Koksan, которые на этой неделе заметили в Красноярске. Кроме того, Россия могла получить РСЗО модели М-1991 – аналог советского "Урагана".

САУ M1989 Koksan в Красноярске (Фото: росСМИ)

Северная Корея утверждает, что модернизировала эти установки, добавив "высокоточные" ракеты. Оружие способно использовать как обычные, так и управляемые снаряды. По данным FT, Пхеньян планирует опробовать ее в реальных боях.

Ожидается, что эта техника Россия применит на Курском направлении, где также сосредоточена 12-тысячная группировка северокорейских военных.

СПРАВКА M1989 Koksan – это 40-тонная северокорейская САУ, которая создавалась для стратегических ударов по отдаленным целям, в том числе столице Южной Кореи. Она модернизирована версия установки М1978 и уже использовалась в бою во время ирано-иракской войны. Современная версия способна эффективно уничтожать дальнобойную артиллерию, таких как PzH 2000 или CAESAR. Ее дальность и доступ к 170-мм боеприпасам представляют серьезную угрозу. M1989 Koksan – это 40-тонная северокорейская САУ, которая создавалась для стратегических ударов по отдаленным целям, в том числе столице Южной Кореи. Она модернизирована версия установки М1978 и уже использовалась в бою во время ирано-иракской войны. Современная версия способна эффективно уничтожать дальнобойную артиллерию, таких как PzH 2000 или CAESAR. Ее дальность и доступ к 170-мм боеприпасам представляют серьезную угрозу.