FT: Северная Корея передала России 50 САУ и 20 РСЗО, их ранее заметили в Красноярске
Северная Корея передала России как минимум 50 самоходных артиллерийских установок и 20 модернизированных реактивных систем залпового огня. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на данные украинской разведки.
Речь идет о 170-мм САУ М-1989 Koksan, которые на этой неделе заметили в Красноярске. Кроме того, Россия могла получить РСЗО модели М-1991 – аналог советского "Урагана".
Северная Корея утверждает, что модернизировала эти установки, добавив "высокоточные" ракеты. Оружие способно использовать как обычные, так и управляемые снаряды. По данным FT, Пхеньян планирует опробовать ее в реальных боях.
Ожидается, что эта техника Россия применит на Курском направлении, где также сосредоточена 12-тысячная группировка северокорейских военных.
СПРАВКАM1989 Koksan – это 40-тонная северокорейская САУ, которая создавалась для стратегических ударов по отдаленным целям, в том числе столице Южной Кореи. Она модернизирована версия установки М1978 и уже использовалась в бою во время ирано-иракской войны. Современная версия способна эффективно уничтожать дальнобойную артиллерию, таких как PzH 2000 или CAESAR. Ее дальность и доступ к 170-мм боеприпасам представляют серьезную угрозу.
- 10 ноября 2024 г. газета NYT сообщала, что 50 000 солдат России и Северной Кореи готовятся к наступлению в Курской области.
- В Белом доме считают, что Россия еще не определилась, что даст Северной Корее в обмен на солдат. Вероятно, Ким Чен Ын ожидает в обмен "что-то значительное".
- 12 ноября стало известно, что Китай не осудил сотрудничество России и Северной Кореи, ратифицировавших соответствующий оборонный договор.
- Правительство Южной Кореи готово пересмотреть свою политику по поставкам оружия Украине в ответ на потенциальное сотрудничество между Россией и Северной Кореей.