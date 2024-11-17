Прем'єр Британії заявив, що не планує говорити з Путіним

"Це справа канцлера Шольца, з ким він розмовляє", – заявив Стармер

Кір Стармер (Фото: NEIL HALL / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не планує розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він розповів журналістам на шляху до саміту Великої двадцятки у Бразилії, передає телеканал Sky News.

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"Це справа канцлера Шольца, з ким він розмовляє. Я не планую розмовляти з Путіним", – заявив Стармер.

Також він зазначив, що розгортання північнокорейських військ в Україні "показує відчай Росії", але також зазначив, що це має "серйозні наслідки для європейської безпеки".

З цієї причини прем'єр закликав світових лідерів "подвоїти зусилля щодо зміцнення нашої підтримки України", котру він назвав "найвищим пунктом мого порядку денного" на саміті "двадцятки".

На запитання, чому він очікує, що новообраний президент США Дональд Трамп буде дотримуватися будь-яких домовленостей, погоджених на цьому саміті, Стармер відповів: "Прямо тут, просто зараз коли йдеться про Україну, є дійсно важливі питання, які, я думаю, варті того, аби ми [обговорили], і важливо, щоб ми продовжували".

Напередодні німецький канцлер Шольц перед вильотом на саміт Великої двадцятки заявив, що його телефонна розмова з Путіним не показала змін у поглядах диктатора на війну проти України.