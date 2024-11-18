МЗС Фінляндії: Дзвінки до Путіна не мають сенсу
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала західних лідерів припинити телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Таку заяву вона зробила під час виступу на телеканалі ARD.
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Дипломатка заявила, що такі дзвінки не матимуть результату, навіть якщо вони будуть скоординованими.
"Найважливіше – зрозуміти, що ми не повинні змагатися за увагу Кремля. Це не матиме сенсу, якщо лідери європейських країн проводитимуть скоординовані чи нескоординовані дзвінки Путіну", – сказала Валтонен.
Валтонен наголосила, що Захід має діяти спільно, але обов’язково у координації з Україною, а не лише з США.
- 15 листопада німецький уряд повідомив, що Шольц і Путін провели першу телефонну розмову з грудня 2022 року. Шольц засудив війну й закликав Путіна вивести війська, а також заохочував диктатора до переговорів.
- Зеленський заявив, що дзвінок канцлера диктатору є "скринькою Пандори". Ця розмова – саме те, чого Путін давно хоче, оскільки йому вкрай важливо послабити ізоляцію себе та Росії, заявив український лідер.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не планує розмовляти з Путіним.