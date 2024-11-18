МЗС Фінляндії: Дзвінки до Путіна не мають сенсу

Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен (Фото: EPA-EFE/Rafal Guz)

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала західних лідерів припинити телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Таку заяву вона зробила під час виступу на телеканалі ARD.

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Дипломатка заявила, що такі дзвінки не матимуть результату, навіть якщо вони будуть скоординованими.

"Найважливіше – зрозуміти, що ми не повинні змагатися за увагу Кремля. Це не матиме сенсу, якщо лідери європейських країн проводитимуть скоординовані чи нескоординовані дзвінки Путіну", – сказала Валтонен.

Валтонен наголосила, що Захід має діяти спільно, але обов’язково у координації з Україною, а не лише з США.