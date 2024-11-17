Массированная атака на Украину: силы ПВО сбили более сотни ракет и 42 дрона

В общей сложности было обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В воскресенье 17 ноября силы противовоздушной обороны сбили десятки российских ракет и беспилотников, которыми Россия атаковала украинские регионы. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

В ночь на 17 ноября оккупанты совершили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными дронами.

В общей сложности, по предварительным данным, было обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей – 120 ракет и 90 БпЛА.

По типам:

→ одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

→ восемь аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

→ 101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

→ одна баллистическая ракета "Искандер-М";

→ четыре крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

→ пять управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

→ 90 ударных БпЛА и дронов неустановленного типа.

К воздушному нападению россияне привлекли семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, два дальних бомбардировщика Ту-22М3, пять истребителей-бомбардировщиков Су-34, четыре истребителя Су-27, 10 истребителей МиГ-31 и четыре корабля – носителя крылатых ракет.

По состоянию на 12:00 есть информация об уничтожении 144 воздушных целей -102 ракет и 42 БпЛА:

→ одной гиперзвуковой ракеты "Циркон";

→ семи аэробалистических ракет "Кинжал";

→ 85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";

→ четырех крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;

→ пяти управляемых авиационных ракет Х-59/69;

→ 42 дронов.

41 вражеский БпЛА локационно потерян в разных регионах Украины, еще два БпЛА улетели в сторону России и временно оккупированной территории.

ПВО работала почти во всех регионах – в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Ранним утром 17 ноября россияне подняли в небо стратегическую авиацию и осуществили пуски крылатых ракет. Также были зафиксированы пуски ударных дронов и "Калибров" из акватории Черного моря.

Зеленский сообщил, что во время атаки на Украину 17 ноября оккупанты применили около 120 ракет и 90 беспилотников.