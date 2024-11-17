Зеленский: Россия ударила по Украине около 120 ракетами и 90 дронами

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В воскресенье, 17 ноября, оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив более 200 ракет и дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"За эту ночь и утро российские террористы применили дроны разных типов, в частности "шахеды". Крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы". Всего около 120 ракет и 90 дронов", — написал глава государства.

Он добавил, что силы противовоздушной обороны уничтожили более 140 воздушных целей.

По словам президента, целью оккупантов была энергетическая инфраструктура по всей Украине. Есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. Есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления, добавил он.

Зеленский поблагодарил силы, которые были вовлечены в отражение атаки: зенитные ракетные войска, авиацию – пилоты F-16, "сушки" и МиГи, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что все организованно отработали.

Киевская городская военная администрация сообщила, что последний раз такой мощный удар россияне нанесли почти три месяца назад. Для атаки оккупанты применили крылатые ракеты Х-101/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС, аэробалистические ракеты "Кинжал" с МиГ-31К, баллистические ракеты "Искандер-М" (KN-23), ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и ударные дроны.

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