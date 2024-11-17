Зеленський: Росія вдарила по Україні близько 120 ракетами та 90 дронами

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У неділю, 17 листопада, окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши понад 200 ракет та дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема "шахеди". Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "Циркони", "Іскандери", "Кинджали". Загалом близько 120 ракет і 90 дронів", – написав глава держави.

Він додав, що Сили протиповітряної оборони знищили понад 140 повітряних цілей.

За словами президента, ціллю окупантів була енергетична інфраструктура у всій Україні. Є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. Також є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення, додав він.

Зеленський подякував силам, які були залучені до відбиття атаки: зенітним ракетним військам, авіації – пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам та підрозділам радіоелектронної боротьби. Він наголосив, що усі організовано відпрацювали.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що востаннє такий потужний удар росіяни завдали майже три місяці тому. Для атаки окупанти застосували крилаті ракети Х-101/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС, аеробалістичні ракети "Кинджал" з МіГ-31К, балістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23), ракети "Циркон", крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря та ударні дрони.

У КМВА зазначили, що в столиці повітряна тривога оголошувалася двічі й сумарно тривала майже п’ять годин. В повітряному просторі Києва Сили оборони виявили та знищили кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька "Кинджалів", кілька "Іскандерів-М", ймовірно, "Циркон" та до десятка БпЛА (точні кількість та тип озброєння оприлюднять Повітряні сили Збройних Сил України).

ДОПОВНЕНО ОБ 11:00. Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що через падіння уламків ворожої ракети у Шептицькому районі загинула 66-річна жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі. Ще двоє чоловіків отримали поранення.

Козицький додав, що окупанти знову били по критичній інфраструктурі. Пошкоджена магістральна труба теплопостачання. На місце виїхали профільні служби. Без теплопостачання тимчасово залишилися 6000 людей.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:15. Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки загинули дві людини. Також поранення отримав 17-річний хлопець.

Кіпер зазначив, що постраждала енергетична інфраструктура області. У регіоні є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії. Застосовуються екстрені відключення світла за вказівкою Укренерго. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів.

Станом на 10:00 в області розгорнуто 445 пунктів незламності. Ще 357 при потребі буде відкрито додатково.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій уточнила, що внаслідок ракетного удару по Одеській області сталися пожежі у трьох приватних будинках, ще чотири будинки було частково зруйновано.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:30. У Дніпрі внаслідок атаки поранено 42-річного чоловіка, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він отримав осколкові поранення. Пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад та автівка.

Наслідки ворожих обстрілів інших громад Дніпропетровської області уточнюються.

Рано-вранці 17 листопада росіяни підняли в небо стратегічну авіацію та здійснили пуски крилатих ракет. Також були зафіксовані пуски ударних дронів та "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

Через масовану атаку в низці українських регіонів запровадили відключення світла. Також відомо про влучання в енергетичні об’єкти в Волинській, Запорізькій та Вінницькій областях.