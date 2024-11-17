Польша подняла авиацию из-за российской атаки на Украину

Системы ПВО и радиолокационной разведки Польши были приведены в состояние повышенной готовности

Польский F-16 (Иллюстративное фото: EPA)

Утром в воскресенье, 17 ноября, Польша подняла в небо авиацию из-за массированной атаки на Украину. Об этом сообщило Оперативное командование польской армии.

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"Из-за массированного удара РФ с использованием крылатых ракет, баллистических ракет и БпЛА по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация", — говорится в сообщении.

Польские военные отметили, что в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий Группой вооруженных сил активизировал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами.

Оперативное командование осуществляет мониторинг ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию, резюмировали военные.