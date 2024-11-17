Атака на Киев: в Печерском районе горит крыша пятиэтажки, есть пострадавшая

Известно об одном травмированном человеке, заявили в КГВА

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В воскресенье, 17 ноября, в результате удара по Киеву из-за падения обломков загорелась крыша пятиэтажного дома. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

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Кличко написал, что в Печерском районе горит крыша жилого дома. Все службы направляются на место.

В КГВА добавили, что в результате ракетного удара по столице из-за падения обломков произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома. Информация о пострадавших уточняется.

По предварительным данным, есть один пострадавший, медики оказывают ему помощь, заявили в КГВА.

В то же время Кличко сообщил, что одну пострадавшую женщину госпитализировали в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно, в квартире на четвертом этаже повреждены стена и потолок.

Утром 17 ноября оккупанты массированно атакуют Украину. Осуществлены пуски крылатых ракет с бортов стратегической авиации и "Калибров" из акватории Черного моря.

13 ноября из-за российских ракетных обстрелов в Киевской области пострадал один человек

В ночь на 16 ноября армия РФ атаковала Киев ударными дронами. В результате падения обломков повреждена многоэтажка.