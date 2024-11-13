Из-за атаки РФ в Киевской области пострадал человек, разрушено здание, был пожар – фото

Фото: ГСЧС

Из-за российского ракетного обстрела в Киевской области пострадал один человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, из-за атаки РФ разрушено здание, возник пожар в Броварском районе области.

Пострадавшему оказали помощь работники экстренной медицинской помощи.

Спасатели ликвидировали пламя:

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС