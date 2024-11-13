Из-за атаки РФ в Киевской области пострадал человек, разрушено здание, был пожар – фото
Из-за российского ракетного обстрела в Киевской области пострадал один человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, из-за атаки РФ разрушено здание, возник пожар в Броварском районе области.
Пострадавшему оказали помощь работники экстренной медицинской помощи.
Спасатели ликвидировали пламя:
- Утром 13 ноября захватчики впервые за 73 дня нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву, разрушения в городе пока не зафиксированы.
- РФ стала регулярно атаковать Киев "шахедами", в последний раз это было 10 ноября.
- Хотя в последнее время оккупанты начали менять тактику применения своих беспилотников, Силы обороны соответствующим образом реагируют на новые вызовы, говорил во время последней атаки начальник КМВА Попко.