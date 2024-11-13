Через ракетну атаку РФ на Київщині постраждала людина, зруйновано будівлю, була пожежа – фото

Фото: ДСНС

Через російський ракетний обстріл у Київській області постраждала одна людина, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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До того ж через атаку РФ зруйновано будівлю, виникла пожежа у Броварському районі області.

Постраждалій особі надали допомогу працівники екстреної медичної допомоги.

Рятувальники ліквідували полум'я:

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС