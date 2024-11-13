Через ракетну атаку РФ на Київщині постраждала людина, зруйновано будівлю, була пожежа – фото
Через російський ракетний обстріл у Київській області постраждала одна людина, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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До того ж через атаку РФ зруйновано будівлю, виникла пожежа у Броварському районі області.
Постраждалій особі надали допомогу працівники екстреної медичної допомоги.
Рятувальники ліквідували полум'я:
- Вранці 13 листопада загарбники вперше за 73 дні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву, руйнувань у місті наразі не зафіксовано.
- РФ стала регулярно атакувати Київ "шахедами", востаннє це було 10 листопада.
- Хоча останнім часом окупанти почали змінювати тактику застосування своїх безпілотників, Сили оборони відповідним чином реагують на нові виклики, казав під час останньої атаки начальник КМВА Попко.