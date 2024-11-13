Росія вперше за 73 дні завдала ракетно-дронового удару по Києву: що відомо

Під час протиповітряного бою військові знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також до десяти ворожих дронів

Київ (Фото: Depositphotos)

Вранці 13 листопада російські окупаційні війська вперше за 73 дні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву, руйнувань у місті поки що не зафіксовано. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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Для атаки ворог, ймовірно, використав крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети типу KN-23/KN-24/"Іскандер-М", а також безпілотники типу Shahed.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 06:30 через загрозу безпілотників зі східного напрямку. Одночасно крилаті ракети вже наближалися до Київщини, а коли вони заходили на столицю, росіяни завдали балістичного удару по Києву.

У КМВА додали, що атака завершилася новою хвилею безпілотників. Повітряний удар російських військ по Києву тривав понад дві години. Під час протиповітряного бою військові знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також до десяти ворожих дронів.

Станом на цю хвилину інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило.

Росія регулярно атакує Київ "шахедами", останній раз це відбулося 10 листопада.

Хоча останнім часом окупанти почали змінювати тактику застосування своїх безпілотників, Сили оборони відповідним чином реагують на нові виклики, казав під час останньої атаки начальник КМВА Попко.