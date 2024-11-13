Росія вперше за 73 дні завдала ракетно-дронового удару по Києву: що відомо
Київ (Фото: Depositphotos)

Вранці 13 листопада російські окупаційні війська вперше за 73 дні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву, руйнувань у місті поки що не зафіксовано. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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Для атаки ворог, ймовірно, використав крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети типу KN-23/KN-24/"Іскандер-М", а також безпілотники типу Shahed.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 06:30 через загрозу безпілотників зі східного напрямку. Одночасно крилаті ракети вже наближалися до Київщини, а коли вони заходили на столицю, росіяни завдали балістичного удару по Києву.

У КМВА додали, що атака завершилася новою хвилею безпілотників. Повітряний удар російських військ по Києву тривав понад дві години. Під час протиповітряного бою військові знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також до десяти ворожих дронів.

Станом на цю хвилину інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило.

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