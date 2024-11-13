Россия впервые за 73 дня нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву: что известно

Во время противовоздушного боя военные уничтожили несколько крылатых и баллистических ракет, а также до десяти вражеских дронов

Киев (Фото: Depositphotos)

Утром 13 ноября российские оккупационные войска впервые за 73 дня нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву, разрушения в городе пока не зафиксированы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Для атаки враг, вероятно, использовал крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты типа KN-23/KN-24/"Искандер-М", а также беспилотники типа Shahed.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 06:30 из-за угрозы беспилотников с восточного направления. Одновременно крылатые ракеты уже приближались к Киевской области, а когда они заходили в столицу, россияне нанесли баллистический удар по Киеву.

В КГВА добавили, что атака завершилась новой волной беспилотников. Воздушный удар российских войск по Киеву длился более двух часов. Во время противовоздушного боя военные уничтожили несколько крылатых и баллистических ракет, а также до десяти вражеских дронов.

По состоянию на данный момент информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало.

Россия регулярно атакует Киев "шахедами", последний раз это произошло 10 ноября.

Хотя в последнее время оккупанты начали менять тактику применения своих беспилотников, Силы обороны соответствующим образом реагируют на новые вызовы, говорил во время последней атаки начальник КГВА Попко.