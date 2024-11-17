Атака на Київ: у Печерському районі горить дах п’ятиповерхівки, є постраждала

Відомо про одну травмовану людину, заявили в КМВА

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У неділю, 17 листопада, внаслідок удару по Києву через падіння уламків загорівся дах п’ятиповерхового будинку. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Кличко написав, що у Печерському районі палає дах житлового будинку. Всі служби прямують на місце.

У КМВА додали, що внаслідок ракетного удару по столиці через падіння уламків сталось загоряння на покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За попередніми даними, є один постраждалий, медики надають йому допомогу, заявили в КМВА.

Водночас Кличко повідомив, що одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, у квартирі на четвертому поверсі пошкоджені стіна та стеля.

Вранці 17 листопада окупанти масовано атакують Україну. Здійснено пуски крилатих ракет з бортів стратегічної авіації та "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

13 листопада через російський ракетний обстріл у Київській області постраждала одна людина

У ніч проти 16 листопада армія РФ атакувала Київ ударними дронами. Унаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку.