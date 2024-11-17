Атака на Київ: у Печерському районі горить дах п’ятиповерхівки, є постраждала
У неділю, 17 листопада, внаслідок удару по Києву через падіння уламків загорівся дах п’ятиповерхового будинку. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.
Кличко написав, що у Печерському районі палає дах житлового будинку. Всі служби прямують на місце.
У КМВА додали, що внаслідок ракетного удару по столиці через падіння уламків сталось загоряння на покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
За попередніми даними, є один постраждалий, медики надають йому допомогу, заявили в КМВА.
Водночас Кличко повідомив, що одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, у квартирі на четвертому поверсі пошкоджені стіна та стеля.
Вранці 17 листопада окупанти масовано атакують Україну. Здійснено пуски крилатих ракет з бортів стратегічної авіації та "Калібрів" з акваторії Чорного моря.
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