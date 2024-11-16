Росія атакувала Київ ударними дронами: уламки впали на багатоповерхівку

Повітряна тривога у столиці тривала майже три години, зазначили у КМВА

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

В ніч проти 16 листопада армія Росії атакувала Київ ударними дронами. Постраждала багатоповерхівка, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години: з 01:19 до 04:06. За цей час сили протиповітряної оборони знешкодили до 10 ворожих БпЛА, зазначив Попко. Уламки ворожих дронів пошкодили одну з квартир в Оболонському районі столиці.

"Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікна. Інформації щодо постраждалих не надходило", – повідомив голова КМВА.

Він додав, що в Київській області та інших регіонах України атака дронів триває.