Росія атакувала Київ ударними дронами: уламки впали на багатоповерхівку
В ніч проти 16 листопада армія Росії атакувала Київ ударними дронами. Постраждала багатоповерхівка, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години: з 01:19 до 04:06. За цей час сили протиповітряної оборони знешкодили до 10 ворожих БпЛА, зазначив Попко. Уламки ворожих дронів пошкодили одну з квартир в Оболонському районі столиці.
"Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікна. Інформації щодо постраждалих не надходило", – повідомив голова КМВА.
Він додав, що в Київській області та інших регіонах України атака дронів триває.
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