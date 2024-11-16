Россия атаковала Киев ударными дронами: обломки упали на многоэтажку

Воздушная тревога в столице длилась около трех часов, отметили в КГВА

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 16 ноября армия России атаковала Киев ударными дронами. Пострадала многоэтажка, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов: с 01:19 до 04:06. За это время силы противовоздушной обороны сбили до 10 вражеских БПЛА, отметил Попко. Обломки вражеских дронов повредили одну из квартир в Оболонском районе столицы.

"Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме повреждены балконы и окон. Информация о пострадавших не поступала", – сообщил глава КГВА.

Он добавил, что в Киевской области и других регионах Украины атака дронов продолжается.