Атака на Одессу: известно уже о восьми раненых, среди них девятилетний мальчик
В результате российской атаки ударными дронами на Одессу вечером 14 ноября погибла одна женщина, еще восемь человек пострадали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Среди пострадавших девятилетний мальчик, находящийся в больнице в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 22-летний мужчина.
Другие раненые взрослые имеют среднюю степень тяжести травм и также госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь.
В результате атаки "шахедами" разрушен многоэтажный жилой дом в центре Одессы, повреждены несколько домов и около 30 авто. Также возник пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома.
Кроме того, повреждена теплосеть, из-за чего временно остановили работу одной из котельных города. Эта котельная обеспечивала тепло для 220 жилых домов, семи детсадов, четырех школ и одного из роддомов, где сейчас находятся 28 рожениц и 22 младенца. В роддоме есть генератор, обогреватели и достаточный запас топлива, чтобы поддерживать тепло самостоятельно, заверил Кипер.
- 9 ноября в результате атаки на Одессу погиб один человек. 13 людей были ранены, среди них двое детей – мальчики 4 и 16 лет.
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