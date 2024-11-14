В Одессе взрывы. Россия ударила ракетой в жилой дом – видео

Из-за атаки на город поврежден трубопровод отопления, не работает котельная

Одеса (Иллюстративное фото)

Вечером 14 октября в Одессе прогремели взрывы. По предварительным данным, армия России атаковала город ударными дронами, сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер. Мог пострадать жилой дом.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Тревога в регионе была объявлена около 21:18. По неподтвержденным данным, помимо БпЛА оккупанты запустили по Одессе ракету, она могла попасть в жилой дом.

Местные Telegram-каналы сообщают о пожарах на предполагаемых местах прилетов. Также есть информация о том, что повреждена инфраструктура в центре города, жилые дома и университет. Данны нуждаются в подтверждении.

Мэр города Геннадий Труханов также сообщил, что в результате атаки одна из котельных города приостановила работу.

"Из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынуждена прекращена работа одного из котельных города", – написал он в Telegram-канале.

По состоянию на 22:38 атака продолжается, сообщают местные власти. В городе продолжает работать противовоздушная оборона.

ДОПОЛНЕНО В 22:53. Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что россияне попали по жилому дому в Одессе.

"Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной на голову террорист", – написал он.