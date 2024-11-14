Россия тестирует новые дроны на Харькове. Военные учатся сбивать – Терехов

Обломки БпЛА "Молния-1" в Салтовском районе Харькова, 12 ноября 2024 года. (Фото: Суспильне Харьков)

Харьков продолжает страдать от российских атак, теперь агрессор испытывает на городе новый тип беспилотников "Молния". В результате обстрелов есть раненые и поврежденные дома. Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов.

Чиновник отметил, что ночь на 14 ноября прошла более-менее спокойно, но раздавались взрывы в пригороде Харькова.

"Россияне изменили тип нападения и обстрелов на Харьков. Сегодня БпЛА летят в Харьков, вчера и позавчера были попадания в жилые дома и в офисные помещения. К сожалению, есть четверо раненых", – сказал городской голова.

Телеведущие уточнили у городского головы, что говорят военные по поводу новых дронов.

"Действительно, с первого дня войны на Харьков летят все виды вооружения России, нас обстреливают КАБами, ракетами С-300, С-400, "Искандерами", "шахедами" и всем, чем возможно. Сейчас еще новый вид оружия, которые испытывают россияне на Харькове, – это беспилотники "Молния". Наши военные учатся, им нужно определенное время и опыт, для того чтобы сбивать эти новые дроны", – отметил мэр города.

СПРАВКА. "Молния" – это баражирующий боеприпас, нечто большее, чем большой дрон, но меньше "шахеда", это "нечто среднее", рассказал



"Молния" – довольно примитивный по конструкции и довольно дешевый боеприпас, на борту он может нести от 3 до 5 кг взрывчатки. По сравнению с тем же "шахедом", где 50 кг взрывчатого вещества, он гораздо менее мощный, но он в разы дешевле, чем "шахед", и может наносить поражение именно взрывом, разлетом обломков.



В прокуратуре говорят, что "Молния" – это разработка последних лет и очень примитивный дрон: там картон, фанера и пластик. Он очень легкий, может преодолевать десятки километров. "Молния" – это баражирующий боеприпас, нечто большее, чем большой дрон, но меньше "шахеда", это "нечто среднее", рассказал Суспильному представитель Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко."Молния" – довольно примитивный по конструкции и довольно дешевый боеприпас, на борту он может нести от 3 до 5 кг взрывчатки. По сравнению с тем же "шахедом", где 50 кг взрывчатого вещества, он гораздо менее мощный, но он в разы дешевле, чем "шахед", и может наносить поражение именно взрывом, разлетом обломков.В прокуратуре говорят, что "Молния" – это разработка последних лет и очень примитивный дрон: там картон, фанера и пластик. Он очень легкий, может преодолевать десятки километров.