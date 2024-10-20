Россияне могли ударить гибридом ракеты и бомбы "Гром-Е1" по Харькову.

Из-за удара повреждены частные домовладения и автомобили, обошлось без пострадавших

Фото: Харьковская областная прокуратура

Вечером 19 октября россияне могли ударить по Харькову гибридным боеприпасом "Гром-Е1", сообщила областная прокуратура.

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По данным следствия, в субботу около 23:50 российские войска атаковали Новобаварский район Харькова, зафиксировано попадание в открытую местность – из-за удара повреждены частные домовладения и автомобили, обошлось без пострадавших.

Предварительно, оккупанты ударили гибридным боеприпасом "Гром-Е1". Россияне позиционируют ее как гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе авиаракеты Х-38.

Впервые захватчики ударили таким вооружением по Харькову 31 августа, сообщал мэр Игорь Терехов.

Также, уже утром 20 октября в 5:05, оккупанты совершили авиационный обстрел города Дергачи – повреждены многоэтажки, крыша частного дома и административное здание, пострадавших и раненых нет.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

Областная прокуратура добавила фото последствий российских ударов по области:

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура