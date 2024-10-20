Россияне могли ударить гибридом ракеты и бомбы "Гром-Е1" по Харькову.
Вечером 19 октября россияне могли ударить по Харькову гибридным боеприпасом "Гром-Е1", сообщила областная прокуратура.
По данным следствия, в субботу около 23:50 российские войска атаковали Новобаварский район Харькова, зафиксировано попадание в открытую местность – из-за удара повреждены частные домовладения и автомобили, обошлось без пострадавших.
Предварительно, оккупанты ударили гибридным боеприпасом "Гром-Е1". Россияне позиционируют ее как гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе авиаракеты Х-38.
Впервые захватчики ударили таким вооружением по Харькову 31 августа, сообщал мэр Игорь Терехов.
Также, уже утром 20 октября в 5:05, оккупанты совершили авиационный обстрел города Дергачи – повреждены многоэтажки, крыша частного дома и административное здание, пострадавших и раненых нет.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.
Областная прокуратура добавила фото последствий российских ударов по области:
- Вечером 19 октября российские оккупационные войска обстреляли Запорожье двумя управляемыми авиационными бомбами, ранены. Также оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу – пострадали 17 человек, есть повреждения зданий и машин.
- В ночь на 20 октября захватчики в очередной раз атаковали Киев примерно десятком ударных беспилотников – их обезвредили на подлете в столицу.
- Захватчики ударили по одному из энергетических объектов в Сумской области – временно обесточено более 37 000 потребителей.