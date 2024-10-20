РФ ударила по энергообъекту в Сумской области – обесточено более 37 000 потребителей

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Россияне ударили по одному из энергетических объектов в Сумской области – временно обесточено более 37 000 потребителей, сообщило акционерное общество "Сумыоблэнерго".

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Речь идет о жителях 104 населенных пунктов Роменского района. Ромны находятся на расстоянии около 80 км от российско-украинской границы.

Карта: Deepstate

Военная администрация Сумской области сообщила, что оккупанты совершили авиаудар по этому объекту – на месте работают все необходимые службы.

Также более 14 000 потребителей в 130 населенных пунктах обесточены из-за российской агрессии на приграничных территориях Сумской области, сообщило облэнерго.

Ранее ОВА написала, что ночью 20 октября зенитчики Сил обороны уничтожили 11 российских дронов-камикадзе типа Shahed.