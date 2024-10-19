Россия нанесла авиаудары по центру Запорожья: ранила людей и повредила здания

Российская авиабомба (Иллюстративное фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Вечером 19 октября российские оккупационные войска обстреляли Запорожье двумя управляемыми авиационными бомбами, ранены люди. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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По его словам, ушибы пришлись по центру города.

Пока известно о трех пострадавших, взрывная волна и обломки авиабомб повредили здания.

Ранее стало известно, что ночью Россия нанесла комбинированный удар по Шосткинской общине Сумской области. Были ранены семь человек, в том числе спасатели.

В ночь на 12 октября оккупанты обстреляли Запорожье, тогда были ранены три человека, среди них была 12-летняя девочка.