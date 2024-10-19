Росія завдала авіаударів по центру Запоріжжя: поранила людей та пошкодила будівлі – фото

Фото: Запорізька ОВА

Ввечері 19 жовтня російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами, є поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, удари прийшлися по центру міста.

Наразі відомо про трьох постраждалих, вибухова хвиля й уламки авіабомб пошкодили будівлі.

Раніше стало відомо, що вночі Росія завдала комбінованого удару по Шосткинській громаді Сумської області. Було поранено сімох людей, зокрема рятувальників.

ДОПОВНЕНО о 21:03. Кількість поранених зросла до восьми людей, серед них двоє дівчат дев'яти та 13 років, додав Федоров.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

В ніч проти 12 жовтня окупанти обстріляли Запоріжжя, тоді було поранено трьох людей, серед них була 12-річна дівчинка.