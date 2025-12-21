Буданов: Ми самі зруйнували мобілізацію

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав головним прорахунком України програну медійну кампанію щодо мобілізації, через що українці "самі зруйнували" військовий призов. Про це генерал-лейтенант заявив в інтерв'ю медіа LB.ua.

Його запитали, яка є найбільша помилка всередині України, яку ще можна виправити, щоб "здобути перемогу чи хоча б не втратити все, що маємо".

На його думку, головною помилкою була "наглухо програна медійна кампанія", яка дала змогу "підняти градус" у питаннях призову.

"Ми всі звинувачуємо РФ, але їхній вплив не такий великий, як усім здається. Це все робилося звідси. Інколи осмислено, через власні амбіції певних людей. Інколи необдумано. Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували", – заявив Буданов.