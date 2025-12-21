Буданов: Ми самі зруйнували мобілізацію
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав головним прорахунком України програну медійну кампанію щодо мобілізації, через що українці "самі зруйнували" військовий призов. Про це генерал-лейтенант заявив в інтерв'ю медіа LB.ua.
Його запитали, яка є найбільша помилка всередині України, яку ще можна виправити, щоб "здобути перемогу чи хоча б не втратити все, що маємо".
На його думку, головною помилкою була "наглухо програна медійна кампанія", яка дала змогу "підняти градус" у питаннях призову.
"Ми всі звинувачуємо РФ, але їхній вплив не такий великий, як усім здається. Це все робилося звідси. Інколи осмислено, через власні амбіції певних людей. Інколи необдумано. Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували", – заявив Буданов.
- У березні 2025-го омбудсман Лубінець заявляв, що цьогоріч зросла кількість звернень українців щодо порушення прав людини з боку військкоматів.
- У листопаді президент Зеленський заявляв, що військові та партнери порушують питання щодо збільшення мобілізації в Україні, однак додав, що наразі система виконує план з призову.
