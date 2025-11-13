Зеленський заявив, що військові та партнери просять збільшити мобілізацію, але план виконується

Президент зауважив на необхідності балансу у мобілізації, щоб до армії надходили податки

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський визнав, що військові та партнери порушують питання щодо збільшення мобілізації в Україні, однак заявив, що наразі система виконує план з призову. Про це глава держави повідомив в інтерв'ю агенції Bloomberg.

"Дивіться, питання людей, звичайно, є найчутливішим і найскладнішим, і складним для мене, для солдатів, для людей, для суспільства і для партнерів... Звичайно, у нас немає дійсно порівняної кількості людей, тому що ви знаєте розміри Росії й ви знаєте розміри України", – розповів він.

Водночас Зеленський акцентував на необхідності балансу у призові, навіть "якщо солдати просять мобілізувати більше людей".

"Ви повинні дотримуватися балансу, тому що є суспільство, люди, і вони повинні працювати, платити податки, а потім ці гроші йдуть на армію", – пояснив президент.

Він додав, що реагує на це питання під час засідань військового кабінету, визнавши, що питання збільшення призову порушують військові та партнери.

"Так, але партнери не на полі бою. І тому, з усією повагою до наших партнерів, з усією повагою, я сказав: рішенням нашої армії було мобілізовувати близько 30 000 на місяць, і система зараз це робить", – підсумував глава держави.

