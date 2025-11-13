Зеленский заявил, что военные и партнеры просят увеличить мобилизацию, но план выполняется
Президент Владимир Зеленский признал, что военные и партнеры поднимают вопрос об увеличении мобилизации в Украине, однако заявил, что сейчас система выполняет план по призыву. Об этом глава государства сообщил в интервью агентству Bloomberg.
"Смотрите, вопрос людей, конечно, является самым чувствительным и самым сложным, и сложным для меня, для солдат, для людей, для общества и для партнеров... Конечно, у нас нет действительно сопоставимого количества людей, потому что вы знаете размеры России и вы знаете размеры Украины", – рассказал он.
В то же время Зеленский акцентировал на необходимости баланса в призыве, даже "если солдаты просят мобилизовать больше людей".
"Вы должны соблюдать баланс, потому что есть общество, люди, и они должны работать, платить налоги, а потом эти деньги идут на армию", – пояснил президент.
Он добавил, что реагирует на этот вопрос во время заседаний военного кабинета, признав, что вопрос увеличения призыва поднимают военные и партнеры.
"Да, но партнеры не на поле боя. И поэтому, со всем уважением к нашим партнерам, со всем уважением, я сказал: решением нашей армии было мобилизовать около 30 000 в месяц, и система сейчас это делает", – подытожил глава государства.
- В Офисе генпрокурора сообщали LIGA.net, что с января 2022 года до августа 2025-го в Украине возбудили более 270 000 уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве, однако только 5% из них дошло до суда.
