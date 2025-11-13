Зеленский заявил, что военные и партнеры просят увеличить мобилизацию, но план выполняется

Президент заявил о необходимости баланса в мобилизации, чтобы на армию поступали налоги

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский признал, что военные и партнеры поднимают вопрос об увеличении мобилизации в Украине, однако заявил, что сейчас система выполняет план по призыву. Об этом глава государства сообщил в интервью агентству Bloomberg.

"Смотрите, вопрос людей, конечно, является самым чувствительным и самым сложным, и сложным для меня, для солдат, для людей, для общества и для партнеров... Конечно, у нас нет действительно сопоставимого количества людей, потому что вы знаете размеры России и вы знаете размеры Украины", – рассказал он.

В то же время Зеленский акцентировал на необходимости баланса в призыве, даже "если солдаты просят мобилизовать больше людей".

"Вы должны соблюдать баланс, потому что есть общество, люди, и они должны работать, платить налоги, а потом эти деньги идут на армию", – пояснил президент.

Он добавил, что реагирует на этот вопрос во время заседаний военного кабинета, признав, что вопрос увеличения призыва поднимают военные и партнеры.

"Да, но партнеры не на поле боя. И поэтому, со всем уважением к нашим партнерам, со всем уважением, я сказал: решением нашей армии было мобилизовать около 30 000 в месяц, и система сейчас это делает", – подытожил глава государства.

