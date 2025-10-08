В Украине за почти четыре года до суда дошло каждое 20-е производство о СЗЧ и дезертирстве

Правоохранители закрыли более 4500 производств о самовольном оставлении части и дезертирстве, это менее 2% от общего количества

Военные (Иллюстративное фото: Генштаб)

С января 2022 года до августа 2025-го в Украине возбудили более 270 000 уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве, только 5% из них дошло до суда. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в ответ на запрос LIGA.net.

По данным прокуратуры, в 2022-2025 годах общее количество зарегистрированных уголовных правонарушений по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы составило 218 282, а по статье о дезертирстве – 52 075.

Общее количество уголовных правонарушений, производство по которым закрыто: 4011 – по статье о СЗЧ и 551 – по статье о дезертирстве.

В то же время за указанный срок подозрения по СЗЧ получили 30 478 лиц, а за дезертирство – 2631 военный.

В суд за почти четыре года направлено 13 625 производств по самовольному оставлению части и 696 производств по дезертирству.

В марте ГБР сообщало, что в период с 29 ноября 2024 года до 1 марта 2025 года с СЗЧ вернулись почти 21 100 военнослужащих.

В апреле Сырский заявлял, что некоторые подразделения украинской армии почти наполовину укомплектованы военными, ранее самовольно покинувшими части.

30 августа истек срок добровольного возврата на службу после СЗЧ.