За три месяца из СЗЧ на службу вернулось более 21 000 военнослужащих
В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года из самовольного оставления части (СЗЧ) вернулись почти 21 100 военнослужащих. Об этом сообщили в Госбюро расследований.
1 марта истек срок, когда военный, осуществивший СЗЧ, мог добровольно вернуться на службу и при этом против него бы не возбудили уголовное производство.
В ГБР отметили, что больше всего вернулось бойцов в Вооруженные Силы Украины, Нацгвардию и Госпогранслужбу.
Также сообщается, что ГБР в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и военной службой правопорядка разработало четкую процедуру возвращения военных.
Они должны были прибыть как в свою воинскую часть, так и в территориальные подразделения ГБР, Военной службы правопорядка или Нацполиции. Минобороны также дало разрешение на то, чтобы военные могли обратиться в одну из 17 определенных воинских частей или в одну из 14 рот резерва Нацгвардии.
После этого военный должен был подать рапорт с просьбой восстановить его на службе, и запускался алгоритм действий: оформлялись документы и возобновлялись выплаты.
В ГБР отметили, что после 1 марта военные также должны вернуться после СЗЧ, но механизм легализации в подразделениях уже будет "несколько иным".
- 9 января Верховная Рада проголосовала за продление срока, по которому военные могут добровольно вернуться на службу после самовольного ухода из части. Теперь вернуться с первого СЗЧ можно будет до 1 марта 2025 года, ранее предельным сроком было 1 января. Упрощенная система не касается тех, кто осуществил СЗЧ после 29 ноября 2024 года.
- 10 января ГБР сообщило, что уже более 7000 военных вернулись на службу после самовольного ухода из части. В ВСУ рассказали, что до 90% вернувшихся после СЗЧ военных уже отправлены в части.
- По состоянию на 13 января на возвращение из СЗЧ подано более 1000 онлайн-рапортов через Армия+, согласовано более 600.
- 10 февраля в ГБР сообщили, что инструктор Мукачевского ТЦК помогал бежать призывникам и военным после СЗЧ.