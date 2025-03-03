За три месяца из СЗЧ на службу вернулось более 21 000 военнослужащих

Военные должны и дальше возвращаться на службу, но механизм легализации будет другим

ВСУ (Фото: Генштаб)

В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года из самовольного оставления части (СЗЧ) вернулись почти 21 100 военнослужащих. Об этом сообщили в Госбюро расследований.

1 марта истек срок, когда военный, осуществивший СЗЧ, мог добровольно вернуться на службу и при этом против него бы не возбудили уголовное производство.

В ГБР отметили, что больше всего вернулось бойцов в Вооруженные Силы Украины, Нацгвардию и Госпогранслужбу.

Также сообщается, что ГБР в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и военной службой правопорядка разработало четкую процедуру возвращения военных.

Они должны были прибыть как в свою воинскую часть, так и в территориальные подразделения ГБР, Военной службы правопорядка или Нацполиции. Минобороны также дало разрешение на то, чтобы военные могли обратиться в одну из 17 определенных воинских частей или в одну из 14 рот резерва Нацгвардии.

После этого военный должен был подать рапорт с просьбой восстановить его на службе, и запускался алгоритм действий: оформлялись документы и возобновлялись выплаты.

В ГБР отметили, что после 1 марта военные также должны вернуться после СЗЧ, но механизм легализации в подразделениях уже будет "несколько иным".

Инфографика: ГБР