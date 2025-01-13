На возвращение из СЗЧ подано более 1000 онлайн-рапортов, согласовано более 600
В приложении "Армия+" уже подано более 1000 онлайн-рапортов на добровольное возобновление на военной службе после первого самовольного ухода из части (СЗЧ). Об этом сообщила Военная служба правопорядка в ВСУ.
По ее данным, в настоящее время более 600 из этих рапортов получили согласование.
"В случае отклонения рапорта обязательно указывается причина, чтобы обеспечить прозрачность и понимание процесса", – отметили в Службе.
Возможность подать такой рапорт через Армия+ появилась 18 декабря.
В Службе добавили, что большинство военных, изъявивших желание вернуться после СЗЧ, уже возвращаются или вернулись в армию именно в ту воинскую часть, которую они выбрали.
Накануне в ВСП сообщали, что 90% военных, решивших вернуться после СЗЧ, уже направлены в воинские части.
- 9 января Верховная Рада проголосовала за продление срока, по которому военные могут добровольно вернуться на службу после самовольного ухода из части. Теперь вернуться с первого СЗЧ можно будет до 1 марта 2025 года, ранее предельным сроком было 1 января.
- 10 января ГБР сообщило, что уже более 7000 военных вернулись на службу после самовольного ухода из части.